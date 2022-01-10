Üye Girişi
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek - Son Dakika

Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek

10.01.2022 08:10

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, halihazırda terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini ve "teröristler" tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tokayev, protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildiğini açıkladı.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi sonucu başlayan olaylara katılanların tespit edilerek gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

KGAÖ BARIŞ GÜCÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov ortak bir açıklama yaptı. Kamaletdinov, ülkede durumun istikrara kavuştuğunu ve kontrol altına alındığını belirterek, "Halihazırda terörle mücadele operasyonları sürüyor ve operasyonlar teröristler tamamen öldürülene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Kamaletdinov ayrıca, Kazakistan halkına verdiği desteklerinden dolayı KGAÖ barış gücüne teşekkür etti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek
Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov.

BARIŞ GÜCÜ ÖNEM ARZ EDEN BİNALARI KORUMA ALTINA ALDI

Serdyukov ise yaptığı açıklamada, KGAÖ Konseyi kararı uyarınca kolektif barış gücünün Kazakistan topraklarına konuşlandırılmasının tamamlandığını belirtti. Halihazırda barış gücünün önemli idari, askeri ve sosyal önem arz eden binaları koruma altına aldığını ifade eden Serdyukov, barış gücü görevinin durum tamamen istikrara kavuşana kadar devam edeceğini dile getirdi.

PROTESTOLARDA 212 MİLYON DOLARLIK HASAR TESPİT EDİLDİ

Geçici Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, yaptığı açıklamada, ülkesinde 2 Ocak'tan bu yana süren olayların kronolojik sıralamasını vererek, polisin çalışmalarının geçici sonuçları hakkında bilgi paylaştı.

Ülkenin batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestoların, 4 Ocak'ta yerel idare binalarının silahlarla ele geçirilmesiyle devam ettiğini söyleyen Turgumbayev, Atırau, Kızıl Orda, Almatı, Aktubinsk, Jambul bölgeleri ile Semey şehri yerel yönetim binalarının ele geçirildiğini ve 5 bölgedeki idare binalarına da saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek

ALMATI KENTİNDE DURUM AĞIRLAŞTI

Protestocuların herhangi bir talepte bulunmadığı ve müzakerelere yanaşmadığı Almatı kentinde, durumun ağırlaştığını kaydeden Turgumbayev, polisin asayişi sağlama çabalarına rağmen protestocuların kentte 7 silah dükkanındaki mühimmata el koyduğunu, belediye ve toplu taşıma araçlarını gasbettiklerini ve bunlarla güvenlik güçlerine karşı direndiklerini anlattı.

Turgumbayev, 5 Ocak'ta Almatı'nın civar yerleşim birimlerinden sayıları 20 bini bulan organize kitlenin, kent merkezine gelerek yerel yönetim binasına girdiğini, protestocuların polise karşı silah kullandığını, kamu binalarını yaktığını, polis ve askeri okul öğrencilerine saldırdığını, güvenlik güçlerinin özel ekipmanlarını ele geçirerek şehirde rasgele ateş açtıklarını, 100'den fazla AVM, dükkan, banka, ATM ve finans kuruluşlarını da yağmaladığını söyledi. Yaklaşık 800 saldırganın Almatı Havaalanını ele geçirmesinin ardından hava yolu trafiğinin çöktüğünü aktaran Turgumbayev, olayların organize olduğunun gözlendiğini kaydetti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek

5 BİN 135 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazakistan'da 2 Ocak'tan bu yana devam eden olaylarda 346'sı polis aracı olmak üzere 400'den fazla aracın tahrip edildiğini ifade eden Turgumbayev, protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildiğini ifade etti.

Turgumbayev, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından olaylarla ilgili 125 soruşturma başlatıldığını, 5 bin 135 kişinin gözaltına alındığını, 516 kişiye idari ceza kesildiğini, gümrük kapılarından silahlar, yüklü miktarda para, çok sayıda cep telefonu ve değerli eşyayla ülkeden çıkmaya çalışan yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, KGAÖ'den barış gücü desteği istemişti. KGAÖ üyesi ülkeler, Kazakistan'da 2 bin 500 barış gücü konuşlandırma kararı almıştı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek

EYLEMLERDE 164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti. Protestolara yönelik başlatılan operasyonlarda ise gözaltı sayısının 5 bin 800'e yükseldiği bildirildi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek - Son Dakika


Yoğun kar yağışı eğitimi engelledi! 3 şehirde okullar tatil Yoğun kar yağışı eğitimi engelledi! 3 şehirde okullar tatil         
08:12
10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı? 10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı?         
08:01
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
Yok böyle keyfilik! 21 yaşındaki genci, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek vurdu Yok böyle keyfilik! 21 yaşındaki genci, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek vurdu         
00:32
Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını imam olan ağabeyi kıldırdı Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını imam olan ağabeyi kıldırdı         
17:25
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız         
13:39
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31

Son Dakika Haberleri
08:12 Yoğun kar yağışı eğitimi engelledi! 3 şehirde okullar tatil
08:05 Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu
08:00 10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı?
07:58 Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az
07:49 İyi ki doğdun! Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
07:48 Koronavirüse yakalanan Ece Üner: Kendime beddua etmeyecektim
00:39 Esenyurt'ta mülteciler ile mahalle halkı arasındaki gerilim! İçişleri Bakanlığı: Sorumlular gözaltına alındı
00:32 Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı
00:32 Yok böyle keyfilik! 21 yaşındaki genci, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek vurdu
00:31 İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 08:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement