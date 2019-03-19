Kazakistan Tokayev'e emanet
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Nursultan Nazarbayev, yetkilerini Kasım Cömert Tokayev devredecek.
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Nursultan Nazarbayev
, yetkilerini Kasım Cömert Tokayev devredecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:00
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