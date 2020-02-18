Kazakistan, topraklarındaki katı radyoaktif atıkları gömecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan, topraklarındaki katı radyoaktif atıkları gömecek - Son Dakika

Kazakistan, topraklarındaki katı radyoaktif atıkları gömecek

6 saat önce

NUR Kazakistan, eski nükleer deneme sahasının bulunduğu alandaki katı radyoaktif atıkların gömülmesine ilişkin projeyi hayata geçirecek.

Kazakistan, topraklarındaki katı radyoaktif atıkları gömecek, System.String[]

NUR Kazakistan, eski nükleer deneme sahasının bulunduğu alandaki katı radyoaktif atıkların gömülmesine ilişkin projeyi hayata geçirecek.

Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile Ulusal Atom Şirketi Kazatomprom arasında çevre korunması alanında iş birliği muhtırası imzalandı.

Çevre Bakanı Magzum Mirzagaliyev, yaptığı açıklamada muhtıra çerçevesinde Kazatomprom'a ait şirketlerin bulunduğu bölgelerde çevrenin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınacağını belirtti.

Muhtıra kapsamında eski Semipalatinsk nükleer test sahasındaki Ulba Metalürji Fabrikasına ait katı radyoaktif atıkların gömülmesine ilişkin projenin uygulanacağını ifade eden Mirzagaliyev, "Bu, radyoaktif atıkların çevre ve bölge nüfusu üzerindeki etkisini mümkün olduğunca azaltacak." dedi.

Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer test sahasında 1989'a kadar yer üstünde ve altında 450'den fazla nükleer deneme yapılmış; bölge, radyasyonun etkisi altında kalmıştı. Denemelerin sonucu 1 milyon 500 bin kişi zarar görmüştü.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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