Kazakistan Türk iş adamlarını

NUR Kazakistan, Türk iş adamlarına, öğrenci yurtları inşasının kamu özel işbirliği projelerine (PPP) yatırım yapma çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin 2018-2020 dönemini kapsayan Ulusal Yatırım Stratejisinde Türkiye'nin yatırım çekilmesi gereken ülkelerden biri olarak belirlendiği ifade edilerek, Kazakistan'ın Türk iş adamları dahil yabancı yatırımcılar için birçok sektörde farklı fırsatlar sunduğu aktarıldı.

Kazakistan'da Türk yatırımcısının ilgisini çekebilecek çok sayıda projenin olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bunlardan birisi ülkemizde öğrenci yurdu inşası kamu özel iş birliği projesidir." denildi.

Kazakistan'ın 90 bin öğrencilik yurtlara ihtiyaç duyduğunun hatırlatıldığı açıklamada, gelecek yıl ülkede 220 bin kişinin 457 okuldan mezun olacağı ve bu rakamın 2035 yılında 400 bin kişiye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

1 öğrenciye 8 yıl boyunca yıllık ortalama 318 bin tengenin (820 dolar) üzerinde bütçe tahsil edildiğine işaret edilen açıklamada, "Bununla birlikte ilk yıl ikiye katma düzeltme faktörü uygulanacak. Örneğin yurtta 200 kişi kalıyorsa düzeltme faktörü uygulanarak 400 kişi için ödeme gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu projeye yatırım yapmak isteyen iş adamları için yüzde 6 düşük faizli kredi, bedava arsa tahsisi ve vergi muafiyeti gibi teşviklerin sunulacağı aktarıldı.

Bugüne kadar öğrenci yurdu inşasının kamu özel iş birliği projesi kapsamında 32 anlaşma sonucu 10 bin 652 yatak sağlandığı kaydedilen açıklamada, yurtlarda çeşitli ücretlere tabi büfe, berber, fitness salonu, öğrenci hamamı ve çamaşır odası gibi hizmetler verileceği ifade edildi.