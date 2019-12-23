Kazakistan, Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan, Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek - Son Dakika

Kazakistan, Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın dış politikaya ilişkin cumhurbaşkanı kararnamesi taslağında, Türkiye ile ekonomi, ulaştırma, lojistik, yatırım, kültür ve insani alanlarda stratejik ortaklığı geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Kazakistan, Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek, System.String[]

NUR Kazakistan'ın dış politikaya ilişkin cumhurbaşkanı kararnamesi taslağında, Türkiye ile ekonomi, ulaştırma, lojistik, yatırım, kültür ve insani alanlarda stratejik ortaklığı geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.

"Kazakistan Cumhuriyeti Dış Politikası Konsepti üzerine" başlıklı cumhurbaşkanı kararnamesi taslağı, Adalet Bakanlığı Yasal Düzenlemeler sitesinde yayımlandı.

Kazakistan'ın ikili ve çok taraflı düzeylerde iş birliklerini geliştirmeye devam edeceği belirtilen kararname taslağında, ülkenin dış politikasının bölgesel ve ülkelere yönelik öncelikleri kapsamında, Rusya ile stratejik ortaklıkları geliştirmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kararname taslağında, Kazakistan'ın Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili ve çok taraflı iş birliğini aktif şekilde geliştirdiği aktarıldı.

Belarus, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile geleneksel karşılıklı yarar sağlayacak iş birliğine devam edileceği kaydedilen taslakta, "Kazakistan, Türkiye Cumhuriyetiyle ekonomi, ulaştırma, lojistik, turizm, yatırım, kültür ve insani alanlarda stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek." denildi.

Kararname taslağında, ülkenin Çin, ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere ile ilişkileri güçlendirmeyi sürdüreceği, İran, Japonya, Kore, Hindistan, Kanada, Vietnam, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Ürdün, Mısır, Lübnan, Bahreyn ve diğer ülkelerle de iş birliğini pekiştireceği bildirildi.

Taslakta ayrıca Kazakistan'ın, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle de ikili iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kararname taslağı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e sunuldu.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti: Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz
Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum

Son Dakika Haberleri
22:36 Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
22:35 Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
22:35 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu - Son Dakika
22:35 Kütahya'da 26 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:34 Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:39:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan, Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]