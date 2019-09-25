Son Dakika Haberleri: Kazakistan – Türkiye İş Forumu İstanbul'da toplandı
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Kazakistan – Türkiye İş Forumu İstanbul'da toplandı

21 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Dinçtürk'ün de katılım gösterdiği etkinlikte, Kazakistan'daki iş yatırımları konuşuldu.

Kazakistan – Türkiye İş Forumu İstanbul'da toplandı, System.String[]

TESİAD, KADEF ve Türkistan Toyu organizasyonuyla gerçekleşen, Türkiye ve Türk Dünyası ile ticari ilişkilerin ilerlemesinin konuşulduğu Kazakistan – Türkiye iş forumu İstanbul'da toplandı.

FARKLI SEKTÖRLERDEN İŞ ADAMLARI KATILIM GÖSTERDİ

Kazakistan –Türkiye İş Forumu etkinliğine birçok sektörden iş adamı katılım gösterdi. Toplantılarda Kazakistan'daki iş fırsatları masaya yatırıldı. İş adamlarının bu bölgede değerlendirebileceği yatırım araçlarının neler olduğu üzerinde duruldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı danışmanı, Dünya Kazaklar Konseyi Avrupa-Türkiye temsilcisi Sn. Serkan Dinçtürk, "Türkiye'deki pek çok iş adamının Kazakistan'da yatırım yapabileceği iş sahası var. Bu alanlar mutlaka değerlendirilmelidir. Yapılacak yeni yatırımlar sayesinde hem Kazak ekonomisi hem Türkiye ekonomisi büyüyecektir" diye konuştu.

KAZAKİSTAN, TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ

TESİAD, KADEF ve Türkistan Toyu organizasyonuyla gerçekleşen organizasyon Aydınlı İş Adamı Ahmet Yüzer sponsorluğunda gerçekleşti. Organizasyonun oldukça verimli geçtiğini dile getiren Yüzer, "Kazakistan'ın Türk dünyası açısından önemli bir noktada bulunuyor. Bizler de her geçen gün büyüyen Kazak ekonomisine yatırım yaparak kendimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu organizasyon sayesinde pek çok iş adamımız ülkeye yatırım yaparak dışarıya açılma konusunda ilk adımını atacak" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:51 Kaynak: Bültenler
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