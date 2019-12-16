"Kazakistan, Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kazakistan, Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür' - Son Dakika

"Kazakistan, Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kazakistan, Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür" dedi.

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 28. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde "Tarihten Esintiler" konseri düzenlendi. Geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, "'Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Bunu hafızamızda sonsuza kadar saklayacağız' der Nur Sultan Nazarbayev. Değerli konuklar, Kazakistan bağımsızlık sürecinde geride bıraktığı 28 yılda olağanüstü gelişmeler kaydetmiştir. 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını üstlendi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısını üstlendi. Asya'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını düzenledi. Kazakistan'ın bu başarıları elbette bizleri de memnun etmekte, gururlandırmaktadır. Ancak Nur Sultan Nazarbayev'in Kazakistan'ın yönetim sistemi ile ilgili olarak attığı adımları da özellikle vurgulamaktan geçemeyeceğiz" dedi.

"KAZAKİSTAN, TÜRKİYE'NİN UZAK DOĞU'YA ULAŞAN ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ KÖPRÜSÜDÜR"

Kılıçdaroğlu, "İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan, Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür. Türkiye de aynı şekilde Kazakistan'ın Batı'ya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

(İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan, Uzak Doğu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
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