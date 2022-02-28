Kazakistan, Ukrayna'daki 175 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti - Son Dakika
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Kazakistan, Ukrayna'daki 175 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

28.02.2022 20:13
Kazakistan, Ukrayna'daki 175 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

NUR Kazakistan, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan 6'sı bebek 175 vatandaşını Polonya üzerinden ilk tahliye seferiyle ülkeye getirdi.

NUR Kazakistan, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan 6'sı bebek 175 vatandaşını Polonya üzerinden ilk tahliye seferiyle ülkeye getirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki durum nedeniyle ülkeye dönmek için başvuruda bulunan 528 vatandaşın bugün 6'sı bebek 175'i tahliye edildi.

Polonya'nın Katoviçe şehrinden havalanan ulusal hava yolu şirketi Air Astana'nın tahliye uçağı, yerel saatle 22.30'da Almatı Havalimanı'na indi.

Kazakistan, Ukrayna'dan dönmek isteyen vatandaşları için toplam üç tahliye seferi gerçekleştirileceğini, ikinci tahliye seferinin yarın yine Polonya üzerinden yapılacağını açıklamıştı.

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Kazakistan, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan, Ukrayna'daki 175 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti - Son Dakika


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