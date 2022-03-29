Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

29.03.2022 13:26
Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

Kazakistan'dan Ukrayna'ya ikinci kez temel ihtiyaçlardan oluşan 17,5 tonluk insani yardım gönderildi.

Kazakistan'dan Ukrayna'ya ikinci kez temel ihtiyaçlardan oluşan 17,5 tonluk insani yardım gönderildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya insani yardım taşıyan İçişleri Bakanlığına ait İl-76 tipi uçak Almatı'dan havalandı.

Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan 17,5 ton ağırlığındaki insani yardım, Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacak.

Böylece Ukrayna halkına ikinci kez insani yardım gönderen Kazakistan, daha önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla 28,2 ton değerinde tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi
Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi
Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi

YORUMLAR
500
Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık! Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık! Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti

Kazakistan, Telegram, Ukrayna, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kuyulardan ses geldiğini ve 14 kişinin atıldığını iddia eden adam ekipleri harekete geçirdi!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement