Kazakistan Ulusal Bankası faiz oranını artırdı

Kazakistan Ulusal Bankası, politika faiz oranını yüzde 9'dan yüzde 9,25'e yükseltme kararı aldı.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, faiz oranı artışında enflasyondaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.
Tüketici fiyat artışlarının bankanın enflasyon tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Enflasyon riskleri nedeniyle faiz oranının yüzde 9'dan yüzde 9,25'e artırılması kararı alındı. Ekonomideki riskler devam ederse Ulusal Banka, bu durumu telafi edecek şekilde yönetmeyi sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
Ülkede, haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 7,2'den yüzde 7,9'a yükselmişti.
Kaynak: AA
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