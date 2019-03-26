Kazakistan Uyruklu Kadının Otelde Darbedilerek Öldürülmesi

Antalya'da Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı otelde darbederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı otelde darbederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Altay Aksoy ve taraf avukatları katıldı.



Söz verilen sanık, çok sevdiği Nailia Nutfullina ile evlenmek için eşinden ayrıldığını söyledi.



Nutfullina'nın kendisini oyaladığını ve maddi açıdan kendisini kullandığını iddia eden Aksoy, "Otel odasında saatimi unutmuştum. Saatimi almaya gittiğimde Nailia ile otel içerisinde bir süre yürüdük. Evlenme konusunda beni oyaladığını söyleyince aramızda tartışama çıktı. 'Seni kullandım, şimdi çöpe atıyorum.' deyince çok sinirlendim. Alkolün de etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum. Maddi ve manevi yönden sömürüldüm. Psikolojim bozulduğu için ilaç tedavisine başladım. Ayrıca migren ve bağırsak hastalığım var. Ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Öldürme kastının olmadığını öne süren sanık, Nutfullina'nın cenazesinin mezardan çıkarılıp yeniden otopsi yapılmasını ve kaldığı odanın bulunduğu kattaki kamera kayıtlarının da incelenmesini istedi.



Mahkeme heyeti, talepleri reddedilen ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Kundu turizm bölgesindeki bir otelde 19 Ekim 2018'de Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile erkek arkadaşı Altay Aksoy (33) arasında tartışma çıkmıştı. Darbedilerek kafası defalarca yere vurulduğu öne sürülen kadın ağır yaralanmıştı. Otelin özel güvenlik görevlilerince yakalanan Aksoy tutuklanmış, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Nutfullina hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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