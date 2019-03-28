Son Dakika Haberleri: Kazakistan Uyruklu Program Sunucusu Evinde Ölü Bulundu

Kazakistan Uyruklu Program Sunucusu Evinde Ölü Bulundu

19 dakika önce

Kazakistan uyruklu program sunucusu evinde ölü bulunduELAZIĞ - Elazığ'da bir televizyonda yaptığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kazakistan uyruklu sunucu ve üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Yeldana Kaharman evinde ölü bulundu.

Kazakistan Uyruklu Program Sunucusu Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kazakistan uyruklu program sunucusu evinde ölü bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir televizyonda yaptığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kazakistan uyruklu sunucu ve üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Yeldana Kaharman evinde ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesindeki Yeldana Kaharman'ın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonunda program sunuculuğu yapan Yeldana Kaharman evinde ölü bulundu. Ev arkadaşı Kaharman'ı evin mutfak kısmında ölü olarak görerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaharman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede Kaharman'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç sunucunun cenazesi otopsi için Fırat Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaharman'ın ailesinin Kazakistan'da ikamet ettiği kendisinin Elazığ'a okumak için geldiği ve arkadaşlarıyla yaşadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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