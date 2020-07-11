Kazakistan ve Azerbaycan'dan "Kovid 19" tedavisi için hastalar İstanbul'a geldi - Son Dakika

Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan 'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul 'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

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