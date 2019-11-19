Son Dakika Haberleri: Kazakistan ve Azerbaycan'ı bağlayan fiber optik iletişim hattı inşaatı başladı
Son Dakika Güncel Kazakistan ve Azerbaycan'ı bağlayan fiber optik iletişim hattı inşaatı başladı - Son Dakika

Kazakistan ve Azerbaycan'ı bağlayan fiber optik iletişim hattı inşaatı başladı

6 saat önce

NUR Hazar Denizi'nin altından geçen ve Kazakistan ile Azerbaycan'ı bağlayan fiber optik iletişim hattı inşaatı başladı.

Kazakistan ve Azerbaycan'ı bağlayan fiber optik iletişim hattı inşaatı başladı, System.String[]

NUR Hazar Denizi'nin altından geçen ve Kazakistan ile Azerbaycan'ı bağlayan fiber optik iletişim hattı inşaatı başladı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen ve Kazakistan ile Azerbaycan'ı bağlayan Trans Hazar Fiber Optik İletişim Hattı inşaatının temel atma törenine, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov katıldı.

Mamin, törende yaptığı konuşmada, hızlı ve güvenli bir veri aktarma altyapısının geliştirilmesinin amaçlandığı projenin Avrupa-Asya'nın önde gelen ana hat güzergahları arasında yer alınmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Avrupa ile Asya arasında dijital telekomünikasyon koridorunu oluşturacak proje kapsamında, Hazar Denizi'nin altına 380-400 kilometre uzunluğunda kabloların döşenmesi planlanıyor.

Kablolar, Kazakistan'ın Transtelecom ve KazTransCom, Azerbaycan'ın AzerTelecom firmaları tarafından döşenecek. Projenin, 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Hazar Denizi, Kazakistan, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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