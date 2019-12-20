Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecek yıl "yabancı iş gücü alım" kotasının yüzde 40 azaltılacağını söyledi.
Tokayev, başkent Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen Milli Toplumsal Güven Konseyi toplantısında konuştu. Ülkenin aşırı dış borcu konusunda spekülasyonlara son verilmesi gerektiğini belirten Tokayev, Milli Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Banka'ya 1 Nisan 2020 tarihine kadar dijital veri sistemi şeklinde dış borcu kayıt sistemini geliştirme talimatı verdi.