Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor - Son Dakika
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Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Tokayev, 2020'den itibaren yabancı işçi alım kotasının yüzde 40 azaltılarak 29 bine indirileceğini kaydetti

Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor, System.String[]

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecek yıl "yabancı iş gücü alım" kotasının yüzde 40 azaltılacağını söyledi.


Tokayev, başkent Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen Milli Toplumsal Güven Konseyi toplantısında konuştu. Ülkenin aşırı dış borcu konusunda spekülasyonlara son verilmesi gerektiğini belirten Tokayev, Milli Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Banka'ya 1 Nisan 2020 tarihine kadar dijital veri sistemi şeklinde dış borcu kayıt sistemini geliştirme talimatı verdi.

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Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:03 
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