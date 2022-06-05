Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında - Son Dakika
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Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında

05.06.2022 09:48
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında

NUR Kazakistan, 27 yıl aradan sonra "Yeni Kazakistan" olarak adlandırılan yeni dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti.

NUR Kazakistan, 27 yıl aradan sonra "Yeni Kazakistan" olarak adlandırılan yeni dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti.

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de mevcut anayasanın üçte birinin değiştirilmesi için yapılan referandumda oy kullanma işlemi başladı.

Yaklaşık 11 milyon 700 bin kayıtlı seçmen, yurt içi ve dışında kurulan 10 binden fazla sandıkta "Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasına yapılacak değişiklikleri ve ilaveleri kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevaplıyor.

Oylama işleminin yerel saatle 20.00'de sona ereceği referanduma ilişkin gelişmeler ulusal televizyon kanallarında canlı yayınlanıyor.

Sabah erken saatlerde başkent Nur Sultan'daki Ulusal Akademik Kütüphane binasında kurulan sandıkta oy kullanan Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün ülkesi için önemli olduğunu belirtti.

Aşimbayev, siyasi yenilenme sürecinin önemli aşamasına girdiklerini ve bunun için referandumun açık ve şeffaf gerçekleştirildiğini söyledi.

Kazakistan'daki anayasa referandumunu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve diğer uluslararası kuruluşlar ile yabancı ülkelerden 272 gözlemci yerinde takip ediyor.

Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel kanunun değiştirilmesi ve bu sayede bu yıl ocak ayı başında çıkan kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası hedefleniyor.

Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında - Son Dakika

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