Kazakistan, yenilenebilir enerjiden 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kazakistan, yenilenebilir enerjiden 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek - Son Dakika Ekonomi

Kazakistan, yenilenebilir enerjiden 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek

6 saat önce

NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, bu yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından 3 milyar kilovatsaat elektrik üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Kazakistan, yenilenebilir enerjiden 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek, System.String[]

NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, bu yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından 3 milyar kilovatsaat elektrik üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Nogayev, bakanlığın genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 2,4 milyar kilovatsaati bulduğunu belirtti.

Ülkede toplam elektrik üretiminde "yeşil enerjinin" payının yüzde 2,3 olduğunu ifade eden Nogayev, "Geçen yıl 21 yenilenebilir enerji tesisi devreye alındı. Böylece toplam tesis sayısı 90'a, üretim kapasitesi 1050 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerji projelerine yapılan toplam yatırım 613 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Nogayev, bu yıl 605,5 megavat kapasiteli 18 yenilenebilir enerji tesisinin daha devreye alınmasının planlandığını dile getirerek, "Yıl sonunda yenilenebilir enerjiden 3 milyar kilovatsaat elektrik üretimi planlıyoruz." diye konuştu.

Kazakistan, 2030'a kadar toplam enerjideki yenilenebilir enerji payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Kazakistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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