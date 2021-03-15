Kazakistanlı eski demir yolu işçisi İmanbek Zeykenov Grammy Ödülü kazandı - Son Dakika

Kazakistanlı eski demir yolu işçisi İmanbek Zeykenov Grammy Ödülü kazandı

15.03.2021 10:27
Kazakistanlı eski demir yolu işçisi İmanbek Zeykenov Grammy Ödülü kazandı, System.String[]

NUR Kazakistanlı İmanbek Zeykenov, Amerikalı rapçi Saint JHN'nin "Roses" şarkısına yaptığı remiksle 63. Grammy Ödüllerinde "En İyi Remix Kayıt" kategorisinde ödüle layık görüldü.

NUR Kazakistanlı İmanbek Zeykenov, Amerikalı rapçi Saint JHN'nin "Roses" şarkısına yaptığı remiksle 63. Grammy Ödüllerinde "En İyi Remix Kayıt" kategorisinde ödüle layık görüldü.

63. Grammy Ödülleri, Amerika'nın Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen törende, yarışmaya "En İyi Remiks Kayıt" dalında aday olan 21 yaşındaki Kazak sanatçı İmanbek Zeykenov'un Amerikalı rapçi Saint JHN'nin "Roses" şarkısına yaptığı remiks ödüle hak kazandı.

Söz konusu kategoride, Morgan Page, Louie Vega, RAC ve Haywyre gibi isimlerle yarışan Zeykenov, dünyanın en prestijli müzik yarışmasında hem adaylığa hem ödüle layık görülen ilk Kazak oldu.

Ödülü kazandığına ilişkin müjdeli haberi alan Zeykenov, Kazakistan'dan yaptığı bağlantıda çok mutlu olduğunu ve ilk önce annesiyle babasına teşekkür etmek istediğini söyledi.

Ünlü olmadan önce hem öğrenci hem de demir yolu istasyonunda işçi olarak çalışıyordu

Amerikalı rapçi Saint JHN'nin 2016'da çıkardığı "Roses" şarkısı, 2019'da Kazakistanlı İmanbek Zeykenov'un yaptığı remiksin ardından dünya çapında popüler bir parça haline gelmişti.

Zeykenov'un sadece 2 saat 20 dakikada yaptığı remiks, 20 hafta art arda dünyanın en çok dinlenen 100 şarkısı listesinde ilk 10'da kalmayı başarmıştı. Bunun yanı sıra ABD ve İngiltere'deki birçok müzik listesinde de zirveye ulaşarak, The Weekend, Dua Lipa, Billie Eillish, Justin Bieber gibi isimlerin parçalarını geride bırakmıştı.

Sosyal medya üzerinden keşfedilen Zeykenov, 17 yaşından itibaren elektronik müziğe ilgi duymaya ve dünyaca ünlü isimlerin şarkılarına remiksler yapmaya başlamıştı.

Ünlü olmadan önce demir yolu istasyonunda işçi olarak çalışan Zeykenov, Kazakistan'ın kuzeyindeki Pavlodar eyaletine bağlı Aksu kentinde ailesiyle birlikte yaşıyor.

Zeykenov, aynı zamanda Pavlodar'daki Demiryolu Kolejinde eğitim görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Grammy Ödülleri, Los Angeles, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistanlı eski demir yolu işçisi İmanbek Zeykenov Grammy Ödülü kazandı - Son Dakika


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