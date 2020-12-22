Kazakistanlı misafir öğrenci dombrasıyla Türk dizilerine renk katıyor - Son Dakika

Kazakistanlı misafir öğrenci dombrasıyla Türk dizilerine renk katıyor

22.12.2020 11:07
Kazakistanlı misafir öğrenci dombrasıyla Türk dizilerine renk katıyor, System.String[]

Konya'da Türk Halk Müziği dalında yüksek lisansını tamamlayan ve doktoraya hazırlanan Kazakistanlı Ercan Arkabay, Türk yaylı çalgısı dombrayla seslendirdiği eserlerle tarih temalı dizilere kimi zaman heyecan kimi zaman da hüzün katıyor.

Konya'da Türk Halk Müziği dalında yüksek lisansını tamamlayan ve doktoraya hazırlanan Kazakistanlı Ercan Arkabay, Türk yaylı çalgısı dombrayla seslendirdiği eserlerle tarih temalı dizilere kimi zaman heyecan kimi zaman da hüzün katıyor.

Yüksek lisans eğitimi için 6 yıl önce Konya'ya gelen Ercan Arkabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle çocuk yaşta uğraşmaya başladığını söyledi.

Türkiye'de eğitim görmeyi çocukluğundan beri hayal ettiğini dile getiren Arkabay, 2014'te geldiği Konya'da eğitiminin yanı sıra profesyonel müzik hayatına da atıldığını anlattı.

Arkabay, en büyük hayalinin bu topraklara gelmek olduğunu belirterek, "Göç benim için insanın kendini geliştirmesi demek. Burada bir göçmen yabancı öğrenci olarak hem profosyonel müzik hayatına atıldım hem de yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şimdi aynı dalda halk müziği üzerine doktora çalışmalarına başladım." dedi.

Çalgı aleti dombranın adının Türk geleneğindeki yerine işaret eden Arkabay, "kahraman" anlamına gelen dombranın binlerce efsaneye konu olduğunu ve son yıllarda da Türkiye'de popüler hale geldiğini vurguladı.

"Dombra" eserinin bestecisi Arslanbek Sultanbekov ile Türkiye'de 300'e yakın konser verdiklerini aktaran Arkabay, şunları kaydetti:

"Gitmediğimiz şehir ve festival kalmadı. Dombra, Türkiye'de çok meşhur oldu. 'İsimsizler' dizisinin jenerik müziklerini yazdım. 'Direniş Karatay' sinema filmine de müzikle katkıda bulundum. Türkiye ile Özbekistan ortak yapımı 'Harzemşah' dizisinin jenerik müziklerini yazdık. Arslanbek Sultanbekov ile 'Kuruluş Osman' dizisinde rol aldım ve 'Osman Bey' türküsünü seslendirdik. 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine de jenerik sağlıyorum. Gerilim, sevgi, aşk ve heyecan sahnelerinde dombra ve kopuzla beste yapıyoruz. Dizilerdeki sahnelerin daha etkili olması için müzikle, dombra ile katkı sağlıyoruz."

Sanatıyla ülkeye katma değer sağlıyor

İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ise yabancılarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Ercan Arkabay ile ikamet izni işlemleri sırasında tanıştık. Kendisinin diğer yabancılar gibi ülkemize kattığı değere ve sağladığı uyuma çok önem veriyoruz. Ercan, sanatçı kişiliğiyle farkındalık gösterdi. Tarih temalı dizilere enstrüman çalıyor ve beste yapıyor." diye konuştu.

Türk Halk Müziği, Türkiye, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistanlı misafir öğrenci dombrasıyla Türk dizilerine renk katıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu
Almanya Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı         
10:53
Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor         
10:23
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor         
09:27
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak         
08:43
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 11:11:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistanlı misafir öğrenci dombrasıyla Türk dizilerine renk katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei