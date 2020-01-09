Kazakistanlı öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistanlı öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

Kazakistanlı öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi

7 saat önce

Kazakistan Çimkent'den bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleriyle geldikleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kazakistanlı öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi, System.String[]

Kazakistan Çimkent'den bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleriyle geldikleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Öğrenci ve öğretmenler, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamlarında ziyaret etti. Öğrenciler daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyelerini gezdi.

Kazakistanlı öğrenciler, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle de bir araya geldi.

Ziyarette yer alan öğrencilerin, Kazakistan'da üstün zekalı öğrenciler arasından seçildiği, Ankara ve Beypazarı'nda kültür alışverişi etkinliklerine katılacakları dile getirildi.

Kazakistan, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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