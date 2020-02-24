Kazakistanlı öğrenciler KAEÜ'de kültürlerini tanıttı - Son Dakika
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Kazakistanlı öğrenciler KAEÜ'de kültürlerini tanıttı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin yöresel yemeklerini ve kültürünü tanıttı.

Kazakistanlı öğrenciler KAEÜ'de kültürlerini tanıttı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin yöresel yemeklerini ve kültürünü tanıttı.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği etkinliğe, farklı ülkelerden gelerek üniversitenin fakülte ve yükseokullarında eğitim gören kız öğrenciler katıldı.

Kazakistanlı öğrenciler, etkinlikte Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere yöresel yemeklerini ve kültürlerini açtıkları sergiyle tanıttı. Öğrenciler, ülkelerinin müzik kültürü ve gelenekleriyle ilgili bilgi verdi.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Seyfettin Cerit, etkinlikle ilgili bilgi vererek, dernek binasındaki tanıtıma çok sayıda uluslararası öğrencinin katıldığını ifade etti.

Bu tür etkinliklerdeki amaçlarının farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kaynaşması, birlik ve beraberliğinin sağlanması olduğunu belirten Cerit, daha önce de Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistanlı öğrencilerin kültürlerinin diğer öğrencilere tanıttığını kaydetti.

Kırşehir, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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