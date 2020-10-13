Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti

13.10.2020 15:15
Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Kazakistan'dan AKÜ Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) eğitim için gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Kazakistan'dan AKÜ Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) eğitim için gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarete milli kıyafetleriyle gelen öğrenciler kısa bir dombra dinletisi sunup Rektör Karakaş'a Kazak milli kıyafeti hediye etti. Kazakistan'dan daha fazla öğrencinin AKÜ'de eğitim alabilmesi için önerilerde bulunan ve bir yıl süreyle AKÜ TÖMER'de Türkiye Türkçesi öğrenecek olan öğrenciler sonraki yıl başlayacakları lisans eğitimi ile ilgili de Rektör Karakaş ile görüş alışverişinde bulundu.

AKÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Karaman ise yaptığı açıklamada, salgın sürecinde haftada üç gün yüz yüze, iki gün ise çevrim içi ders yaptıklarını belirterek, 2020-2021 akademik yılında belli sayıda öğrenci kabul edebildiklerini ancak sonraki yıllarda Türk Cumhuriyetlerinden ve Afrika ülkelerinden daha çok misafir öğrenci kabul etmek istediklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti
Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti

Kazakistan, Rektör, Milli, TÖMER, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı
Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak         
15:09
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı         
13:48
Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı         
13:18
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor         
12:42
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei