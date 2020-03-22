Kazakistanlı sanatçı koronavirüsü tuvale yansıttı - Son Dakika
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Kazakistanlı sanatçı koronavirüsü tuvale yansıttı

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması, sanatçılar üzerinde de etki yarattı.

Kazakistanlı sanatçı koronavirüsü tuvale yansıttı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması, sanatçılar üzerinde de etki yarattı. Çeşitli ülkelerde binaların duvarlarına salgın ile mücadele konulu grafitiler, tuvallere resimler yansıtıldı.

Kazakistanlı sanatçı Anatoliy Drozdov da dünya geneline yayılan koronavirüsü (Kovid-19) tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı. Sanatçı Drozdov, dünyayı saran salgından ötürü hiçbir şey yapmadan duramayacaklarını, farkındalık yaratarak hislerini tuvale yansıttığı resimlerle anlattığını belirtti. Drozdov, "Bu süreç içinde ülkeyi yönetenlerin çağrılarına duyarlı olmamız gerekiyor. Sağlıklı kalabilmek için evde kalalım" dedi. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün 1 sanatçı üç eseri ile toplam 60 sanatçı Kovid-19'u resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

ANATOLİY DROZDOV HAKKINDA

22 Mart 1990'da Kazakistan Karaganda'da doğdu. Kazakistan Tasarımcılar Birliği Üyesi ve Gürcistan Sanatçılar Birliği Üyesi Drozdov, birçok uluslararası yarışma ve sergiye katıldı. 2008 yılında Almatı cumhuriyeti yarışmasında birincilik aldı. 2011 yılında Karaganda şehrinde 'Benim Evrenim' adlı kişisel bir sergi açtı. 2017 yılında Almatı'da düzenlenen "Kazakistan sanatçılarının gözüyle-Rusya" uluslararası sergisine katıldı. 2018 yılında Almatı'daki uluslararası "Beyaz" sergisine katıldı. 2019 yılında Gürcistan Tiflis'teki uluslararası sempozyuma katıldı.


Kazakistan, Gürcistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:49 Kaynak: DHA

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