Kazaklar Rusça para basmayı bırakıyor
51 dakika önce
Kazakistan, hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına karar verdi.
Kazakistan
, hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına karar verdi
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:30
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