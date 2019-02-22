Son Dakika Haberleri: Kazaklar Rusça para basmayı bırakıyor

Kazaklar Rusça para basmayı bırakıyor

51 dakika önce

Kazakistan, hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına karar verdi.

Kazaklar Rusça para basmayı bırakıyor, System.String[]
Kazakistan, hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına karar verdi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:30 

Kazakistan, Ekonomi
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