Son Dakika Haberleri: Kazakların "Altın Elbiseli Adamı" Yurt Dışında Sergilendi

Kazakların "Altın Elbiseli Adamı" Yurt Dışında Sergilendi

3 saat önce

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığıyla Kazakistan Milli Müzesi tarafından organize edilen, Saka dönemine ait bulguların yer aldığı "Altın elbiseli adamın yürüyüşü" başlıklı sergi, Belarus, Azerbaycan, Rusya, Çin, Polonya ve Güney Kore'de sanatseverlerle buluştu.

Kazakların
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığıyla Kazakistan Milli Müzesi tarafından organize edilen, Saka dönemine ait bulguların yer aldığı "Altın elbiseli adamın yürüyüşü" başlıklı sergi, Belarus, Azerbaycan, Rusya, Çin, Polonya ve Güney Kore'de sanatseverlerle buluştu.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, düzenlediği basın toplantısında, serginin, bozkır medeniyetini anlattığını belirterek, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de buna büyük önem verdiğini dile getirdi.

Saka dönemine ait "altın elbiseli adam" adıyla bilinen altından işlenmiş zırh ve diğer bulguların Belarus, Azerbaycan, Çin, Rusya, Polonya ve Güney Kore'de sergilendiğini aktaran Muhamediulı, "Altın elbiseli adam sadece Kazakistan için değil dünya medeniyeti için büyük önem taşıyor ve dünya sanatının hazinesidir." dedi.

Kazakistan Milli Müzesi Müdür Yardımcısı Abay Satubaldin da yaptığı açıklamada, serginin geçen yıl Belarus'ta açıldığını ve bu yıl Güney Kore'de son kez sanatseverlerle buluştuğunu kaydederek, "Projenin amacı yabancı izleyicileri bozkır medeniyeti ile tanıştırmak." ifadesini kullandı.

Projede, 400'e yakın Saka dönemine ait bulgu ve 18-20. yüzyıllara ait Kazak takılarının sergilendiğini ve büyük ilgi gördüğünü aktaran Satubaldin, gelecek yıl sergiyi Özbekistan, Tataristan, Hollanda ve Japonya'da da açmayı planladıklarını dile getirdi.

Satubaldin, sergiyi 2020'de ise Almanya, Fransa, İtalya, ABD ve Türkiye'de açma konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kazakistan'da Sakalara ait ilk altın elbiseli adam, 1969'da Almatı kenti yakınlarında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:51 Kaynak: AA

Azerbaycan, Belarus, Güney Kore, Kazakistan, Güncel
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