Son Dakika Haberleri: Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı - Son Dakika

Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı

6 saat önce

İstanbul'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde H.K. isimli şahsın çantasından, kazakların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı, System.String[]

İstanbul'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde H.K. isimli şahsın çantasından, kazakların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı Selimiye yol kontrol ve arama noktasında uyuşturucu arama köpeği ile İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yapılan kontrollerde H.K. isimli şahsa ait çanta içerisinde bulunan kazaklara gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 150 bin TL olan 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
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