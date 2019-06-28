Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
1 saat önce
Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Serdivan
ilçesi Bağlar
Caddesindeki kavşağa hızlı giren kamyonetin, önce refüje sonra da yol kenarında park halindeki bir otomobile ve ardından market önünde bulunan dolaplara çarpması ile Adapazarı
ilçesindeki Çevreyolu Caddesindeki bir kavşakta manevra yapan aracın, kavşağa giren başka bir otomobile çarpması sonucu savrulduğu kameralarca saniye saniye görüntülendi. - SAKARYA
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