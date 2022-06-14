Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu

14.06.2022 10:36

Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtulduŞANLIURFA Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı kaza, şehir polis kameralarına yansıdı.

Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı kaza, şehir polis kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da otomobiller, traktör ve motosikletlerin karıştığı iki ayrı kaza, şehir polis kameralarına yansıdı. İlk kazada kırmızı ışıkta durmayacak yoluna devam ticari taksi, otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı.

İki motosiklet traktörde kaçmadı

Bir diğer kazada ise römork takılı traktör, aniden sağa dönüş almaya çalışırken yol kenarında ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet devrilirken arkasından gelen bir başka motosikletli de kazaya karışmamak için frene basınca yere devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında bekleyen ve aralarında çocukların da olduğu şahısların arasına daldı. Yayalar son anda fark ettikleri motosikletin önünden kaçarak kendilerine çarpmasın engelledi.

Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktörün çarptığı motosikletler devrildi, yol kenarında bekleyen aile kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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