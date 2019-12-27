Kazalar yüzde 35 azalacak - Son Dakika
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Kazalar yüzde 35 azalacak

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu kavşaklarında yaşanan kazaların yeni aydınlatma sistemlerinin kurulmasının ardından yüzde 35 azalması öngörülüyor.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu kavşaklarında yaşanan kazaların yeni aydınlatma sistemlerinin kurulmasının ardından yüzde 35 azalması öngörülüyor.


Tekirdağ Valiliğince Karayolları Genel Müdürlüğüne yazılan çevreyolu kavşaklarına ilişkin aydınlatma talebi yazısı olumlu karşılık buldu. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve elektrik dağıtım şirketi tarafından başta sıkça trafik kazalarının yaşandığı Aşağısevindikli Mahallesi kavşağı olmak üzere Müsellim ve Kırkkepenekli Mahallesi kavşaklarına da aydınlatma sistemi kuruluyor.


Yol aydınlatmasının amacının sürücülerin güvende seyahat etmelerini sağlamak olduğunu dile getiren uzmanlar, güvende seyahat için de iyi görme koşullarının oluşturulmasının şart olduğunu ifade ettiler.


"Yol aydınlatması yapılırken sürücünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı" diyen karayolu uzmanları, "Sürücünün görme koşulları iyileştirilmelidir. Yol aydınlatma hesaplarında, yolun ortalama parıltısı (L0), ortalama düzgünlük (U0), boyuna düzgünlük (U1), bağıl eşik artışı (TI) ve çevreleme oranı (SR) önemli parametrelerdir. Yol aydınlatmasında kamaşma da son derece önemlidir. Çünkü aydınlatma armatüründen gelen direkt kamaşma, görsel performansta kayıplar oluşmasına sebep olur. Kamaşma, yol üzerindeki tehlikeli cisimlerin görülebilirliğini azaltacaktır. Yapılan bazı çalışmalarda aydınlatmanın zayıf olduğu yerlerde, iyileştirme yapıldığında kazaların % 30-35 oranında azaldığı görülmüştür" ifadelerini kullandılar. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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