"Kazalarda doğru müdahale insan hayatını kurtarıyor"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AFAD personeline yönelik olarak verilen acil ve ilk yardım eğitiminin sertifika dağıtım töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, " Kayseri'de 15 bin kişiye ilk ve acil yardımı eğitimi verdik. Bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AFAD personeline yönelik olarak verilen acil ve ilk yardım eğitiminin sertifika dağıtım töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Daha önce İl Müftülüğü ile başladığımız ilk ve acil yardım eğitimine Milli Eğitim Müdürlüğü ile devam ettik. Şimdi ise AFAD ile devam ettik ve eğitimin sonunda sertifikalarını vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de eğitimlerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile devam edecek. Biz ilk ve acil yardım eğitimini çok önemsiyoruz. Çünkü ilimizde her ne kadar acil sağlık hizmetlerinde standart üstü bir hizmet sunsak da ortalama vakaya ulaşım süremiz 5.5 dakikadır. Bu süre içinde ilk müdahalenin yapılması, orada bilen bir kişini bu müdahaleyi yapması bizim için çok önemli" dedi.



Doç. Dr. Benli, "Trafik kazalarında yapılan araştırmalarda görülmüştür ki, trafik kazası esnasında ilk andaki ölümlerde daha çok subakut dediğimiz kaza anından itibaren ilk yarım saat içinde ölümler ve sakat kalmalar çok daha fazla oluyor. Bilinçsiz müdahaleler trafik kazalarında insanların bundan sonraki hayatlarını daha zor bir şekilde geçirmesine neden olabiliyor. Doğru müdahale ise o kişini hayatını döndermekte ve en azından zarar verme prensibini uygulamak gerekiyor. O nedenle olay yerinde işi bilen birinin bulunması bizim de işimizi kolaylaştırıyor. İşi bilen kişi travma esnasında, boyun çatlamalarında yanlış bir hareket insanı felce götürüyor. Doğru bir uygulama kazazedenin hayatını hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini sağlıyor. Bu kadar önemli bir konunun bilen bir kişi tarafından uygulanması bizim için elzem. Şu anda ilimizde 15 bin kişi eğitimli. Bunu ilimizde 50 bine çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.



AFAD İl Müdürü Osman Atsız ise, "Bildiğiniz gibi bizim de eğitimlerimiz devam ediyor. Okullarda devamlı eğitimdeyiz. Eğitimlerimizin bu ay ki konusu da ilk yardımdı. Bizim İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yönetim Başkanlığımız son bir yıllık periyotta her ay bir konu belirliyor ve ona göre eğitimlerimizi veriyoruz. Bizim arkadaşlarımız daha önce de ilk yardım eğitimi aldılar ancak bu eğitimlerin yenilenmesi çok önemli. Ayrıca bir çok görevlerde birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız görevlerde insan hayatına dokunuyoruz. Bu vesile ile bu ilk yardım eğitimlerimizin vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.



Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan da, "UMKE tatbikatına katılan, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde görev yapan arkadaşlarımız da mevcut. Bakanlığımızdan da onlara gelen teşekkür belgeleri var. İnşallah onları da takdim edeceğiz. AFAD ile olan iş birliğini sıkılaştırarak devam edeceğiz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ