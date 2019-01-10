Kazaları araştırmak üzere yeni teşkilat
1 saat önce
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:00
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