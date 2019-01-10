Son Dakika Haberleri: Kazaları araştırmak üzere yeni teşkilat

Kazaları araştırmak üzere yeni teşkilat

1 saat önce

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.

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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:00 

Ekonomi
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