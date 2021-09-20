Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor

Adıyaman 3. Çevre Yolu Öncel Cami Kavşağına sinyalizasyon sistemi kurulmaya başlandı.

Adıyaman 3. Çevre Yolu Öncel Cami Kavşağına sinyalizasyon sistemi kurulmaya başlandı. Sinyalizasyon olmayan kavşakta sürekli kazalar meydana geliyor. Önceki gün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kazı sonrasında mahalle sakinleri sinyalizasyon kurulması için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Kazaların çoğunun trafik ışıklarının olmamasından kaynaklandığını dile getiren mahalle sakinleri, belediyeden buraya sinyalizasyon kurmasını istemişlerdi. Vatandaşların bu talepleri belediye yetkilileri tarafından dikkate alınarak, kavşakta sinyalizasyon kurulma çalışmaları başlatıldı. Belediye ekipleri çalışmalara başladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Yaşam, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yaşam › Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor - Son Dakika

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