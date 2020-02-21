Kazalarının önlenmesine yönelik toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazalarının önlenmesine yönelik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kazalarının önlenmesine yönelik toplantısı yapıldı

7 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yolcu taşımacılığında meydana gelebilecek kazalar masaya yatırıldı.

Kazalarının önlenmesine yönelik toplantısı yapıldı, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yolcu taşımacılığında meydana gelebilecek kazalar masaya yatırıldı.


Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında yolcu taşımacılığında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.


Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Açıkgöz, Musabeyli ilçesinde faaliyet gösteren Kilis ve Gaziantep illerine sefer gerçekleştiren taşıma Kooperatifi başkanları katıldılar. - KİLİS

Musabeyli, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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