Kazalı araçların 60 bin TL'lik motor aksamının çalındığı 47 gün sonra fark edildi - Son Dakika
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Kazalı araçların 60 bin TL'lik motor aksamının çalındığı 47 gün sonra fark edildi

22.07.2022 12:01

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 2 ay önce sanayi sitesine getirilip sigorta işlemlerinin tamamlanması için üzerleri muşamba örtülerek bekletilen hasarlı 5 aracın çalışır durumdaki motor aksamlarının çalındığı tespit edildi.

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 2 ay önce sanayi sitesine getirilip sigorta işlemlerinin tamamlanması için üzerleri muşamba örtülerek bekletilen hasarlı 5 aracın çalışır durumdaki motor aksamlarının çalındığı tespit edildi. Yaklaşık 60 bin TL'lik hırsızlığı, 47 gün sonra fark eden ustalar, şüphelinin yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Kayapınar ilçesinde 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 tamir atölyesine yaklaşık 2 ay önce, karıştıkları kazalarda hasar alan 1'i otomobil, 4'ü kapalı kasa minibüs olmak üzere toplam 5 araç, çekicilerle getirildi. Sigorta işlemlerinin tamamlanması için bekletilen araçlar muşambayla örtüldü. İşlemleri dün tamamlanan minibüslerden birinin üzerindeki muşambayı açıp kontrol eden usta Velat Çanak, bazı motor aksamlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Çanak, 5 Haziran'da şüpheli bir kişinin aracın aksamlarını çaldığını gördü. Çanak, karşı komşusuna da oradaki 4 aracı kontrol etmesini istedi. O araçların da aynı şekilde motor aksamlarının çalındığı belirlendi. 47 gün sonra fark ettikleri hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise giden ustalar, toplam 60 bin TL zararlarının olduğunu belirterek, şüpheliden şikayetçi oldu.

'BİR AN ÖNCE BULMALARINI İSTİYORUZ'Ustalardan Velat Çanak, "Aracı dağıtınca baktık ki ön tesisatları falan yok. Aynı şekilde bizim karşı komşuya da girmişler. Hırsızlar onların da araçlarının kablosunu, hepsini çalmışlar. Aracın motor tesisatının bir kısmı kesilmiş. Yağmur değmesin diye üzerini muşambayla örtüyoruz. Araç yürümediği için başka bir şey yapamıyoruz. Sigorta şirketinin bize vereceği onayı bekliyoruz. Onay geldi, araca başlayalım dedik. Baktık ki aracın üstünde tesisatı falan koparılmış. Kameralardan baktık. Şüphelinin yüzü belli oluyor. Polisler geldi, tutanak tutuldu. Haber bekliyoruz. O arada aracı da yapmamız lazım. Mağduruz, zararımız nereden baksan 50-60 bin TL. Motor tesisatının değişmesi lazım, onarım olmuyor. Bir an önce bulmalarını istiyoruz" dedi.'MAĞDUR OLUYORUZ'

Usta Fırat Kandemir ise kazalı araçları yürütüp atölyelerin içine sokamadıklarını ifade ederek, "Yürüme şansı olan araçları bir şekilde dükkanın içine sokuyoruz ama bazı araçlar kazalı olduğundan yürüme gibi bir lüksü olmadığı için dışarıda kalıyor. Hırsızlar da geliyor motor tesisatlarını çalıyorlar. Bunun için mağdur oluyoruz. Müşterilere karşı bu durumu da izah edemiyoruz. Çünkü adam bize aracı teslim ettiği şekilde istiyor. Tesisat çalınınca ya da motorun başka parçası çalınınca mağdur oluyoruz. Sabah geldik, işlem yapacağız baktık ki tesisat yok. Bu durumu görünce polise haber verdik. Bazı görüntüler güvenlik kamerasında var. İnşallah o hırsızın yakalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Benim iş yerimin mağduriyeti 10 bin TL, emniyetten tek istediğimiz şey onu yakalamaları" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Sigorta, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazalı araçların 60 bin TL'lik motor aksamının çalındığı 47 gün sonra fark edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazalı araçların 60 bin TL'lik motor aksamının çalındığı 47 gün sonra fark edildi - Son Dakika
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