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Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun - Son Dakika

Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun

13.09.2021 09:45
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun, System.String[]

Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi.

Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, Almanya, İsveç, Gürcistan ile Ukrayna'dan, çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.'nin de bulunduğu 1'i kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden aralarında çete liderlerinin de olduğu 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tek seferde en fazla tırın ele geçirildiği operasyon

Operasyonda 164 şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 15 şasi numarası, tırlardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu. Öte yandan örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen 141 milyon 586 bin TL değerinde 65 araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.

Kazalı tır 3 günde trafiğe çıkınca polis şüphelendi

Operasyonun ardından örgütün çalışma yöntemine ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Adana polisinin, 2020'nin Ekim ayında ele geçirilen 4 tırda yaptığı incelemelerde normalde 1 ayda tamir edilecek kazalı araçların 3 günün ardından trafiğe çıktığı belirlendi. Kentteki bir tır servisiyle görüşen polis, araçların Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'da üretildiğini ve Türkiye'de satışının olmadığını saptadı.

Bu tespitler üzerine araştırmasını genişleten ekipler, bu işi yapanların organize bir suç örgütü olduğunu ve yabancı uyruklu 5 kişinin, yurtdışından kiraladığı araçları sınır kapılarından ülkeye soktuğunu ve sonrasında da geri döndüğünü belirledi. Kimliği tespit edilen ve yakalama çalışmaları süren şüphelilerin, tır başına 2 bin dolar komisyon aldıkları öne sürüldü.

Öte yandan örgüt liderlerinin kaza yapan tırları takip ettiği, kazanın ardından araç sahibine ulaşarak, "Sigorta şirketiyle uğraşma. Onların vereceği parayı biz verelim, tırı bize sat" dediği ileri sürüldü. Sahiplerinden alınan kazalı tırların Adana, Konya ve Batman'daki atölyelere götürüldüğü, lazer yazıcıdan dönüştürülmüş şasi yazım makinesi yardımıyla yurtdışından getirilen araçların yerine trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Bu işlemi örgüt üyesi ve alanında uzman 2 yazılımcının yaptığı öğrenildi. Ayrıca örgütün pres makinesi olan hurda şirketleriyle anlaştığı, orijinal şasilerin bu atölyelerde yok edildiği belirtildi.

Ele geçen tırlardan dolayı emniyet bahçesi tır otoparkına döndü. - ADANA

Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun

Almanya, Ukrayna, İsveç, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun - Son Dakika


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