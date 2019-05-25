Son Dakika Haberleri: Kazan'da 7. Cumhuriyet İftarı

Kazan'da 7. Cumhuriyet İftarı

7 saat önce

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "7. Cumhuriyet İftarı" düzenlendi.

Kazan'da 7. Cumhuriyet İftarı, System.String[]
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "7. Cumhuriyet İftarı" düzenlendi.
Daha önceki yıllarda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapılan Cumhuriyet İftarı'nda bu yıl 15 bin kişi bir araya geldi.
Kazan-Arena stadyumundaki iftara, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı.
Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin'in kıldırdığı akşam namazının ardından vatandaşlar Tatar mutfağına ait yemeklerle iftar yaptı.
Semigullin, AA muhabirine, "Bir kubbe altında 15 bin insan toplanıp Rabbimiz'e ibadet ettik, iftar yaptık. Belki de seneye 20 bin kişilik iftar düzenleyeceğiz. Rusya'nın tam ortasında 15 bin insanın katılımıyla iftar yapılması bence büyük bir işaret. Nedir bu büyük işaret? Bizim artık Kazan'da büyük bir camiye ihtiyacımız olduğunun işareti." dedi.
İftar, Tataristan Müftülüğü, Kazan-Arena Stadyumu Kurumu ve Rusya Müslüman İşadamları Derneği iş birliğiyle düzenlendi.
Geçen sene Kazan Tenis Akademisi'nde düzenlenen "Cumhuriyet İftarı"na yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:27 Kaynak: AA
Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tataristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazan'da 7. Cumhuriyet İftarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]