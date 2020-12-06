Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı - Son Dakika

Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı

06.12.2020 05:56

Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı Karaman'da 2 katlı evin kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı.

Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı

KARAMAN - Karaman'da 2 katlı evin kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı. Yangın başladığı sırada uykuda olan üç kişilik aile ise durumu erken fark ederek hemen kendilerini dışarı attı ve yardım istedi.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1933. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki kazan dairesinde başlayan yangın kısa süre içinde büyüyerek eve sıçradı. Yangın başladığında uykuda olan aile durumu fark ederek dışarı çıktı ve 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürülebildi. Kazan dairesinin bulunduğu yerse kepçe ile yıkılarak üzerine toprak atıldı.

Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı
Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı
Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı
Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı
Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı

Fatih Mahallesi, Karaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı - Son Dakika


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