Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana yangın bölge sakinlerini korkuttu.

Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana yangın bölge sakinlerini korkuttu.


Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki kazan dairesinde başlayan yangın büyüyünce durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangın mahalline TREDAŞ ve jandarma ekipleri de gelerek hazır bulundu. Kazan dairesindeki odun ve kömürlerin alev aldığı yangında ciddi bir maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.


Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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