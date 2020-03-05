Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 4 Mart 2020 günü 58 tim 845 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün ilkbahar yaz dönemi hazırlıklarına engel olmak, sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandıkları bölgeleri tespit ederek kullanılmaz hale getirmek yardım, yatakçı ve işbirlikçilerini yakalamak maksadıyla KAPAN-3 Kazan Operasyonu başlatılmıştır. 4 Mart 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet AT-4 füzesi, 496 adet doçka mühimmatı, 980 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 adet şarjör, 8'li pil bloğu ve 3 jelikan içerisinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]