Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 4 Mart 2020 günü 58 tim 845 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün ilkbahar yaz dönemi hazırlıklarına engel olmak, sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandıkları bölgeleri tespit ederek kullanılmaz hale getirmek yardım, yatakçı ve işbirlikçilerini yakalamak maksadıyla KAPAN-3 Kazan Operasyonu başlatılmıştır. 4 Mart 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet AT-4 füzesi, 496 adet doçka mühimmatı, 980 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 adet şarjör, 8'li pil bloğu ve 3 jelikan içerisinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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