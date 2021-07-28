Kazan Zirvesi'nde medya ve din konulu panel düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, uluslararası medyada genel olarak İslam dini ve Müslümanların olumsuz tanımlarla neşredildiğini belirterek, "Bunun bir kısmı kasıtlı, ideolojik ve politik gerekçelerle yapılıyor. Bir kısmı ise alışkanlık, bilgi eksikliği ve özensizlik. Bunun aşılması için sorumlu yayıncılık yapmak ve empati kurmak gerekiyor." dedi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" zirvesi kapsamında medya ve din konulu panel düzenlendi.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, özellikle batı medyasında İslam dini ve Müslümanlara yönelik kasıtlı olarak olumsuz bir yaklaşım sergilendiğini söyledi.

Politik sağ söylemin, bu durumun nedenleri arasında yer aldığına dikkati çeken Bayraktar, oryantalizm, yabancı düşmanlığı, İslamofobi veya göçmen karşıtlığı gibi ideolojileri de diğer nedenler olarak sıraladı.

"İşte bunlar İslam konusunu ele almalarını etkileyen temel ideolojik problemlerdir." diyen Bayraktar, bazı ülkelerde olumsuz haberlerin medya ürünlerinin satışını kolaylaştırdığını ifade etti.

Bayraktar, medya mensuplarının kelimelerin gücünün farkına varması gerektiğini belirterek, "İnsanların inançları hakkında haber yaparken daha dikkatli olunması, özellikle genç kuşak gazetecilerde farkındalığın artması gerekiyor. Genç nesillere dini nasıl ele alacaklarını anlatmalıyız." dedi.

Diğer konuşmalar

Tataristan'ın ulusal medya kuruluşu TATMEDIA'nın Genel Müdürü Şamil Sadikov, Tataristan'ın birçok etnik grubu barındırması nedeniyle yayımların dengeli olması gerektiğini dile getirdi.

Herhangi bir dine karşı propaganda yapmama konusunda özen gösterdiklerini ifade eden Sadikov, "Yayımlarımızda İslam, Hristiyanlık veya Yahudilik konularının herhangi birinin daha baskın olması büyük tehlike oluşturur. O yüzden hangi din veya etnik grup hakkında kaç tane yayın yaptığımızı bile gözetiyoruz. Hangi tarafta olursak olalım, objektif olmalıyız." dedi.

GSV "Russia-the Islamic World" web sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ismail Naşirbanov da dinin ortak bir paydada buluşma açısından önemine dikkati çekerek, toplumların birbirlerini anlamayı önceliklendirmelerinin tüm tartışmaları ortadan kaldıracağını söyledi.

Etkinliğe çevrim içi katılan Islam.ru web sitesinin Yayın Yönetmeni Mahmedov Yusufoviç de Rusya'da basın mensuplarının dini bilgilere ve dolayısıyla literatüre hakim olmadıkları eleştirisinde bulundu.