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Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı - Son Dakika

Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı

29.07.2021 16:35
Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı, System.String[]

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, sanayi ve ticaret odalarının, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı yapmalarının yanı sıra sivil toplum ve hükümet arasında diyalog kurulmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, sanayi ve ticaret odalarının, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı yapmalarının yanı sıra sivil toplum ve hükümet arasında diyalog kurulmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" kapsamında, ticaret ve sanayi odalarının rolünün ele alındığı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, "Sanayi ve ticaret odaları, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı yapmalarının yanı sıra sivil toplum ve hükümet arasında diyalog kurulmasında önemli rol oynuyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş hayatında yarattığı baskıya değinen Minnihanov, sanayi ve ticaret odalarının bu süreçte ciddi çalışmalar yaparak şirketleri desteklediklerini anlattı.

Minnihanov, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasının 2 binden fazla üyesi olduğu bilgisini vererek, "Ticaret ve sanayi odamız pandemi döneminde çok etkin bir araç haline geldi. Devletle iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasının ülkenin dış ticaretine katkısına vurgu yapan Minnihanov, Tataristan'ın Rusya'nın altıncı büyük ihracatçısı olduğunu ifade etti.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi de insanların ve kurumların farklılıklardan öğrendiğini belirterek, "Bu tür etkinliklerde farklı coğrafyalardan insanlarla bir araya geliyoruz, farklı farklı deneyimler duyuyoruz. Bu da yeni projeler geliştirmemize olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise birliğin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün ulusal kalkınmadaki rolüne dikkati çekerek, "Özel sektörün gelişmesi için güçlü kurumların, firmaların haklarını korumaları gerekiyor. Bu nedenle odalar sistemi çok gerekli. Güçlü bir oda sistemi olursa özel sektör daha güçlü olur, özel sektör güçlüyse refah ve kalkınma gelir." ifadesini kullandı.

cumhurbaşkanı, Türkiye, Hükümet, Kazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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