Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sezonu tamamlayan Lukas Podolski kariyerini farklı bir kulvarda devam ettirecek. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya'nın kadrosunda yer alan Bayern Münih, Inter, Arsenal, Galatasaray gibi takımlarda oynayan Alman yıldız, RTL kanalı ile anlaştı.

"MİLYONLUK ANLAŞMA"

Bild'in haberine göre Podolski, RTL kanalındaki "Super Talent/ Süper Yetenek" programında jüri üyesi oldu. Podolski için "RTL ile milyonluk anlaşma" başlığı ile verilen haberde 36 yaşındaki oyuncunun jüri üyeliğinin resmen açıklandığı da belirtildi. Podolski'nin kazancının futboldaki gelirinden daha fazla olacağı iddia edildi. Alman yıldızın programdan 2 milyon euroya yakın ücret alacağı konuşuluyor.