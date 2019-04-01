Son Dakika Haberleri: Kazanan Denizli Olacak"

Kazanan Denizli Olacak"

49 dakika önce

Denizli'de Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Osman Zolan, seçimleri kazandığını belirterek, seçmenin kendilerine 5 yıl daha hizmet etmek için görev verdiğini, bu kararla kazananın Denizli olacağını ifade etti.

Kazanan Denizli Olacak
Denizli'de Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Osman Zolan, seçimleri kazandığını belirterek, seçmenin kendilerine 5 yıl daha hizmet etmek için görev verdiğini, bu kararla kazananın Denizli olacağını ifade etti.

Denizli'de seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında parti yöneticileri ile izleyen Zolan, sonuçların netleşmeye başlaması üzerine partililer tarafından tebrik edildi.

İl Başkanlığında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaptı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelen Denizlililer, davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zolan ve beraberindekiler de meydandakilerin sevgi gösterisine eşlik etti.

Parti binası çıkışında gazetecilere açıklama yapan Zolan, bayram havasında geçen demokrasi şöleninde milli iradenin ortaya konduğunu ifade etti.

"Şükürler olsun Denizli'miz kararını verdi" diyen Zolan, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizim 5 yıl daha hizmet etmemizin önünü açtılar. İnşallah vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için, onların vermiş olduğu yetki çerçevesinde gece gündüz çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz. İnşallah kazanan Denizli olacak. Hep beraber yine el ele, gönül gönüle tüm Denizli'ye hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tabii sonuç itibarıyla önemli bir makam. Bizi ikinci defa şereflendirdiler, onurlandırdılar Denizlililer."

Zolan, meydanda toplananlara yaptığı konuşmada da kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız ile İl Başkanı Necip Filiz de teşekkür konuşması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: AA

Osman Zolan, AK Parti, Denizli, Politika
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