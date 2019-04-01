Son Dakika Haberleri: Kazanan Profilini 'Başkan' Olarak Güncelledi, Kaybeden Kararı Selamladı

Kazanan Profilini 'Başkan' Olarak Güncelledi, Kaybeden Kararı Selamladı

1 saat önce

İZMİR'de seçimden sonraki ilk gün Millet İttifakı'nın İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kazanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından profini, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak güncellerken, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat...

Kazanan Profilini 'Başkan' Olarak Güncelledi, Kaybeden Kararı Selamladı, System.String[]
İZMİR'de seçimden sonraki ilk gün Millet İttifakı'nın İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kazanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından profini, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak güncellerken, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de sosyal medyadan İzmirli seçmenin kararına saygıyla selamladığını duyurdu.

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabındaki unvanını güncelledi. Soyer'in kişisel adresinde artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yazıyor. Öte yandan, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;

"İzmir'imizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum. Seçim sonuçlarının İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoş görülü, olduğun gibi içli dışlı' diyerek çıktığımız yolda İzmir'imizin sokaklarını dolaşarak milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum."

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:17 Kaynak: DHA

Tunç Soyer, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde Olan Muhtar Adayı, En Fazla Oyu Aldı Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti Haluk Levent, Seçim Sonuçlarına Yorum Yapamadığı İçin İsyan Etti! Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:12:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazanan Profilini 'Başkan' Olarak Güncelledi, Kaybeden Kararı Selamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]