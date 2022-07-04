FOX ekranlarında yerini alan yeni yarışma, "Restoranımın hem aşçısı hem işletmecisi benim" diyen yarışmacıları bekliyor. İlker Ayrık 'ın sunumuyla 10 restoran hünerlerini gösterip, hem takım hem de bireysel olarak yarışarak büyük patronların gözdesi olmaya çalışacak.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › TV › Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta! - Son Dakika

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