Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta! - Son Dakika
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Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

04.07.2022 09:43

Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

FOX ekranlarında yerini alan yeni yarışma, "Restoranımın hem aşçısı hem işletmecisi benim" diyen yarışmacıları bekliyor. İlker Ayrık'ın sunumuyla 10 restoran hünerlerini gösterip, hem takım hem de bireysel olarak yarışarak büyük patronların gözdesi olmaya çalışacak.

Başvuru için: fox.com.tr

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr/

Kazanan Restoran Sayfası: https://www.fox.com.tr/Kazanan-Restoran

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta! - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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