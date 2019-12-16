"Kazanan takım bozulur"

Orhan Uluca, Beşiktaş'ın Yeni Malatya spor'a 2-0 mağlup olduğu maçı "Avcı haftalardır galip gelme başarısının tutsağı oldu" şeklinde yorumladı.



İşte Orhan Uluca'nın yazısı;



Haftalardır ligde kazanarak yoluna devam eden Beşiktaş, dün bu başarısının tutsağı oldu bir bakıma. Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında kazanan takımı bozmadı ve aynı 11'le Vodafone Park'a çıktı. Oysa Kasımpaşa'ya karşı sadece maçı kazanmıştı Beşiktaş, oyunu değil. Türk spor medyasının meşhur bir ezberi vardır, 'kazanan takım bozulmaz' diye. Oysa kaybeden takımı bozmak kolaydır aslında. Mesele, gerektiğinde kazanan takımı bozabilmekte.



Özellikle ilk 70 dakikada rakibini yerleşik savunma düzeniyle kendi sahasında bekleyen Malatyaspor, Beşiktaş'ı set hücumuna zorunlu kıldı. Set hücumuna zorlanan Beşiktaş'ın sadece ilk devrede yaptığı bilinçsiz sekiz orta var. Bu ortalardan yalnızca bir isabet, sıfır etki yaratabildiler. Oysa ilk yarım saat sona ererken Ljajic'in orta yapmak yerine içeri kaçan Caner'i pasla beslemesi ya da sol kenarda Burak Yılmaz'ın içeri kaçan Diaby'ye derin pası, ezbere ortadan kaçınıldığında nelerin olabileceğini gösteren iki iyi kritik enstantaneydi. Öte yandan Burak Yılmaz'a yakın oynayan Atiba'nın merkezde yarattığı boşluğu dün Diaby ile doldurdu Avcı. Hücuma etki etmesini beklerken savunmada fark yaratan Diaby'nin yokluğu Beşiktaş'ın hücumda dümenini mecburi sola kırdı, oyun Caner'in sırtına bindi. Arka arkaya iki bekin oynadığı ve bol ortanın geldiği sol kenar, akıllı üretimden çok, hedefsiz orta yapmakla meşgul olunca verimsizlik kaçınılmazdı. İlk devre biterken maçta sadece 3 cılız şut vardı ve Beşiktaş'ın korneri dahi yoktu.



EZBERE DEĞİŞİKLİKLER



İkinci yarıya Beşiktaş daha coşkulu başladıysa da, Avcı'nın kafasındaki tek şey belli ki Kasımpaşa ezberiydi. Dakikalar 70'e yaklaştığında yine Lens-Umut'u soktu, yine Caner'i beke kaydırdı. Ama bu kez rakip 10 kişilik Kasımpaşa değil, ligin ikinci devrelerde en etkili oynayan ekibi Malatya'ydı. Beşiktaş topa sahip göründü, ama planları işleyen ve Bifouma ile öldürücü vuruşu yapmayı bekleyen Sergen Yalçın'dı. Belki topa daha az sahip oldu ama sahadan istediğini alarak ayıran taraftı Sergen Hoca.



