Kazananlara tablet ödülü verildi - Son Dakika

Kazananlara tablet ödülü verildi

07.12.2020 15:06
Kazananlara tablet ödülü verildi, System.String[]

Haliliye Belediyesinin sosyal medya üzerinden sorduğu soruya doğru cevap veren ve çekilen kurayla ödül kazananlara tablet ödülleri verildi.

Haliliye Belediyesinin sosyal medya üzerinden sorduğu soruya doğru cevap veren ve çekilen kurayla ödül kazananlara tablet ödülleri verildi.

Haliliye Belediyesinin sosyal medya üzerinden düzenlediği 'Karahantepe' çekilişi sona erdi. Yanıtı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe olan yarışmanın kazananları çekiliş yoluyla belirlendi.

Yarışma sonrası şartları yerine getiren takipçiler arasında yapılan çekilişte tahlililere tablet hediyeleri takdim edildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinden hediyelerini alan tahlililer Haliliye Belediyesi ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Sosyal Medya hesapları üzerinden düzenleyecekleri aktiviteler ile vatandaşlara hediye dağıtımının devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Amacımız hem ilçemizde bulunan önemli eserleri tanıtmak, hem de korona virüs salgını dolayısıyla evlerinde olan vatandaşlarımıza az da olsa bir moral desteği sağlamak. Tüm katılımcılara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Toplamda 6 binin üzerinde yorum geldi. Kazanların arasında Haliliye'de oturum şartı aranıyor. Kazananlar ikametgahlarını beyan etmeleri neticesinde hediyelerini teslim alabiliyolar. Tüm yorumlar şeffaf şekilde incelendi. Kamera kaydı ile de çekilişimizi gerçekleştirdik. Böylesi yarışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kazananlara tablet ödülü verildi
Kazananlara tablet ödülü verildi
Kazananlara tablet ödülü verildi

Göbeklitepe, Haliliye, Tablet, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazananlara tablet ödülü verildi - Son Dakika


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