Üye Girişi
KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı - Son Dakika

KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı

17.12.2021 11:08

KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketi, 2 bin 615'inci abonesine ulaşmayı başardı.

KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketi, 2 bin 615'inci abonesine ulaşmayı başardı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KazanBelNet'in bir Türkiye markası olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olduğu noktalarda yaşanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi'ni kurdu. Şirket, internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veriyor.

Köyler internete kavuştu

Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını da hazırladı. KazanBelNet bu kapsamda, ilçede internet alt yapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti veriyor. KazanBelNet bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye'nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesinde bulunan fabrika ve sanayi kuruluşlarına da "metro internet" hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde, internet alt yapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin yüzü gülüyor. KazanBelNet kısa sürede 2 bin 615 aboneye ulaşmayı başardı. KazanBelNet, Kahramankazan'ın ardından önce Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde müşterilerine internet erişimi hizmeti vermeyi hedefliyor.

Bakan Karaismaloğu 2000. abonenin işlemlerini yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da KazanBelNet'e yaptığı ziyaret sırasında şirketin 2 bininci müşterisinin abonelik işlemlerini yaptı. Bakan Karaismailoğlu, KazanBelNet'in başarılı olacağına inandığını söyleyerek, başarılar diledi.

Önce Ankara sonra Türkiye

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KazanBelNet'in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye'de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 2 bin 615. aboneye ulaşmayı başardığını belirten Oğuz, "57 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz" diye konuştu.

KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı
KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı
KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı
KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
11:13 Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu
11:01 Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocakta seferler bitiyor
10:50 Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
10:37 Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu
10:37 Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında
10:33 Ünlü boksörün maç öncesi önemli kararı: Kız arkadaşıyla birlikte olmayacak
10:29 "Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu         
11:14
Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İşte istifa görüşmesinin perde arkası Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İşte istifa görüşmesinin perde arkası         
11:00
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: KazanBelNet 2 bin 615'inci aboneye ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement