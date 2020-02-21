Kazancı'da okul birincilerine bisiklet ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazancı'da okul birincilerine bisiklet ödülü - Son Dakika

Kazancı'da okul birincilerine bisiklet ödülü

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde, Kazancı İlköğretim Okulu 7. ve 8. sınıfta eğitim-öğretim gören ve okul birincisi olan başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Kazancı'da okul birincilerine bisiklet ödülü, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde, Kazancı İlköğretim Okulu 7. ve 8. sınıfta eğitim-öğretim gören ve okul birincisi olan başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.


Başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye eden Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Kazancı'daki öğrencilerimizin hepsi bizim evladımızdır. Sizleri her hal ve şartla seviyoruz. Sizlerin başarısı, gayreti meyve verdikçe kendinize, ailenize, beldemize ve devletimize daha faydalı insanlar olarak yetişme imkanı sağlayacaktır. Büyüklerimiz der ki 'marifet iltifata tabidir'. Biz de bu anlayışla her birinizin başarılı olmasını, en iyi liselerde okumasını istiyoruz ve tabi bunun içinde sizlerin arasında başarılı olan, azmeden evlatlarımızı ödüllendirerek gayretlerini takdir etmekte fayda görüyoruz. Bugün de hemşehrimiz Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'ın Kazancı İlköğretim Okulu 8. sınıf ve 7. sınıf birincilerine verilmek üzere kurumumuza emaneten göndermiş olduğu bisikletleri sahipleri ile buluşturduk. Çam sakızı çoban armağanı olan bu hediyeler, çocuklarımızın başarılarını onurlandırmak ve artarak devam etmesini teşvik etmek içindir. Temennim odur ki; yıl sonunda Kazancı'da başarılı öğrenci sayımız artarak devam eder, iyi okullar kazanan öğrencilerimiz olur ve biz yine en güzel hediyeleri sizlere verme imkanı buluruz. Sevgili çocuklar başarı bir ekip işidir. Bu ekipte yer alan başta sizler olmak üzere, ailenize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerinize tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu vesileyle geleceğimiz olan öğrencilerimize değer veren, öğrencilerimiz için bu uğurda elinden gelen her şeyi yapan ve yapmaya devam eden Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'a şahsım, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Kazancı adına teşekkür ederim" dedi.


7. sınıftan bir, 8. sınıftan iki öğrenci birincilik ödüllerini okul bahçesinde düzenlenen törenle aldı. - KARAMAN

Karaman, Kazancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazancı'da okul birincilerine bisiklet ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]